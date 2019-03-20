Скабелка – о фоле Дитца против Шумакова: "Игровой момент. Никакого умысла не было"

Главный тренер "Барыса" Андрей Скабелка подвел итоги четвертого матча полуфинала "Востока" против "Авангарда" (1:3). Счет в серии – 3-1 в пользу "ястребов".

– Предвосхищая вопросы – не думаю, что в этой игре было что-то специальное, просто игровые моменты. Иногда они получаются не такими, как мы хотим. Мы сделаем все, чтобы вернуться в Балашиху. Получится или нет? Не знаю, но мы сделаем все.

– Как оцените нарушение Дитца на Шумакове? Фол Кормье в игре в понедельник вы назвали глупостью.

– Открыл для себя сегодня новое в правилах: за удар по ноге могут дисквалифицировать на один матч, а за удар в голову – ничего не дать. А Дитц – это игровой момент. Два хоккеиста бежали к шайбе, один затормозил. Даррен решил сыграть телом, рядом борт был. Надеюсь, этот момент не приведет ни к какой-то травме. Думаю, что это настолько случайно, что никакого умысла здесь не было.

– Что с Ореховым?

– Сейчас идет обследование.

– "Барыс" вел охоту на Шумакова? Был момент с Фрэттином в первом периоде, с Дитцем – в третьем.

– Назвали два момента за 60 минут. Кто на кого охотится? Это же игра – хоккей. (Алексей Шевченко)​

Шумакова увезли в больницу после травмы в матче с "Барысом". Фото