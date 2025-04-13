Скабелка может заменить Ларионова в «Торпедо»

Как стало известно «СЭ», Андрей Скабелка — один из кандидатов на пост главного тренера «Торпедо».

Белорусский специалист уже работал в Нижнем Новгороде в качестве ассистента в штабе Петериса Скудры в сезоне-2013/14. В КХЛ Скабелка был главным тренером нескольких команд — «Сибири», «Авангарда», «Барыса» и «Локомотива».

В нынешнем сезоне «Торпедо» дошло до первого раунда плей-офф КХЛ, где уступило «Локомотиву». После вылета нижегородцев из Кубка Гагарина Игорь Ларионов покинул пост главного тренера команды, который он занимал с мая 2022 года.