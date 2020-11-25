Скабелка доволен набранным очком в матче с минским «Динамо»

Главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка прокомментировал поражение в овертайме от минского «Динамо» (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Матч получился быстрым. Очень быстрым. Минск здорово оказывал на нас давление. Первый период, наверное, остался за нами. Мы неплохо начали, получили преимущество в зоне атаки и заставляли соперника удаляться, но ничего из этого не выжали. И со второго периода уже Минск начал доминировать, и наверное, все-таки вторая половина матча осталась за «Динамо». И я скажу что по такой игре, конечно, мы наверное завоевали одно очко, которое пойдет нам в копилку», — цитирует Скабелку официальный сайт КХЛ.

После этой победы минчане поднялись на шестое место на «Западе» с 34 очками, у железнодорожников — третья позиция (39 баллов).