19:21 26 июня | Хоккей — КХЛ

СКА заплатил за Гаврикова более 100 миллионов рублей

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Как стало известно "СЭ", покупка прав на защитника "Локомотива" и сборной России Владислава Гаврикова обошлась СКА в сумму, превышающую 100 миллионов рублей. Напомним, что новичок петербуржского клуба подписал контракт с действующими обладателями Кубка Гагарина на два года.

Гавриков сменил "Локомотив" на СКА // Владислав Гавриков: "Есть огромное желание играть в сборной, проявить себя в клубе под руководством Знарка" // СКА - о переходе Гаврикова из "Локомотива": "Клубы совместными усилиями предотвращают отток молодых игроков за океан"

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КОММЕНТАРИИ (12)
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РафикТрафик

упёртый нью-брансуикец - ну ты же у нас самый умный и за всех и все знаешь. Уж Владислав сам знает что и как ему выбирать. И уж понимает перспективы в Локомотиве и в СКА. Потому и сделал выбор в пользу СКА

02:34

epifanti

foreverCSKAforever - вот соберут у себя под крылом самых лучших хоккеистов и поедут:) Гавриков полюбасу отличная кандидатура

01:29

непсевдоним

Выбор есть у каждого из нас, только не всегда он такой значимый. Гавриков не глупый мальчик и понимает, какие перспективы сейчас у него открываются с переходом в СКА. Я бы на его месте так же сделал, но меня не зовут:)

01:17

titar

Да все он правильно сделал. И не надо тут брызгать слюной. Нормальное предложение и естественно вполне логичный выбор

00:15

упёртый нью-брансуикец

Ну, маловато что-то...денег-то под потолком еще завались...

00:13

kuzmiphd

Такие молодые и перспективные нам на родине нужны. Хорошо, что не уехал за бугор

23:56 26 июня

amosbryncalov

Если бы СКА не провел эту сделку, то вообще бы не видели бы Гаврикова, уехал бы в Коламбус, где еще пару лет был бы молодым и подающим надежды с минимумом игрового времени. Уедет через два года, он и в 23 успеет шороху навести в НХЛ, а так есть шанс стать олимпийским чемпионом.

22:34 26 июня

acdctnt

сто деревянных руб = 1694915 американских руб, для победителей чертановских чертей это запредельная цена

21:31 26 июня

foreverCSKAforever

Вот бы ску на Олимпиаду отдельной командой отправить.

21:09 26 июня

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Зато с месяц назад тихо и незаметно прошла новость ,что ЦСКА скупил на корню половину игроков Сибири и потратил на это дело всего-лишь какие-то жалкие 2 лярда рубликов!!!! Ну им можно. Толку правда как всегда не будет. А СКА конечно нельзя ибо потому.....

21:02 26 июня

marksan

Необходимо срочно переименовать СКА в Зенит!

20:51 26 июня

onlywhitespartak

Просто всех скупают , а хотели под НХЛ косить только там принцип здоровая конкуренция ! Так как кхл не такой раскрученный брэнд и зарабатывать у нас не умеют , то почему бы этим газовым не формировать общий пул на чемпионат так же как и в рфпл вместо этого у все денег нет , и держаться должны , вдобавок убивают весь интерес , а вообще пока у нас такие руководители во всех сферах ничего хорошего не будет, вон Фурсенко сегодня заявил что они в Европе зарабатывают , а не наших бабушках , только газ то чей ? И в Европу по одной и той же цене продают , а у нас все цены растут

19:53 26 июня