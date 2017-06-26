СКА заплатил за Гаврикова более 100 миллионов рублей

Как стало известно "СЭ", покупка прав на защитника "Локомотива" и сборной России Владислава Гаврикова обошлась СКА в сумму, превышающую 100 миллионов рублей. Напомним, что новичок петербуржского клуба подписал контракт с действующими обладателями Кубка Гагарина на два года.
Гавриков сменил "Локомотив" на СКА // Владислав Гавриков: "Есть огромное желание играть в сборной, проявить себя в клубе под руководством Знарка" // СКА - о переходе Гаврикова из "Локомотива": "Клубы совместными усилиями предотвращают отток молодых игроков за океан"
РафикТрафик
упёртый нью-брансуикец - ну ты же у нас самый умный и за всех и все знаешь. Уж Владислав сам знает что и как ему выбирать. И уж понимает перспективы в Локомотиве и в СКА. Потому и сделал выбор в пользу СКА
02:34
epifanti
foreverCSKAforever - вот соберут у себя под крылом самых лучших хоккеистов и поедут:) Гавриков полюбасу отличная кандидатура
01:29
непсевдоним
Выбор есть у каждого из нас, только не всегда он такой значимый. Гавриков не глупый мальчик и понимает, какие перспективы сейчас у него открываются с переходом в СКА. Я бы на его месте так же сделал, но меня не зовут:)
01:17
titar
Да все он правильно сделал. И не надо тут брызгать слюной. Нормальное предложение и естественно вполне логичный выбор
00:15
упёртый нью-брансуикец
Ну, маловато что-то...денег-то под потолком еще завались...
00:13
kuzmiphd
Такие молодые и перспективные нам на родине нужны. Хорошо, что не уехал за бугор
23:56 26 июня
amosbryncalov
Если бы СКА не провел эту сделку, то вообще бы не видели бы Гаврикова, уехал бы в Коламбус, где еще пару лет был бы молодым и подающим надежды с минимумом игрового времени. Уедет через два года, он и в 23 успеет шороху навести в НХЛ, а так есть шанс стать олимпийским чемпионом.
22:34 26 июня
acdctnt
сто деревянных руб = 1694915 американских руб, для победителей чертановских чертей это запредельная цена
21:31 26 июня
foreverCSKAforever
Вот бы ску на Олимпиаду отдельной командой отправить.
21:09 26 июня
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Зато с месяц назад тихо и незаметно прошла новость ,что ЦСКА скупил на корню половину игроков Сибири и потратил на это дело всего-лишь какие-то жалкие 2 лярда рубликов!!!! Ну им можно. Толку правда как всегда не будет. А СКА конечно нельзя ибо потому.....
21:02 26 июня
marksan
Необходимо срочно переименовать СКА в Зенит!
20:51 26 июня
onlywhitespartak
Просто всех скупают , а хотели под НХЛ косить только там принцип здоровая конкуренция ! Так как кхл не такой раскрученный брэнд и зарабатывать у нас не умеют , то почему бы этим газовым не формировать общий пул на чемпионат так же как и в рфпл вместо этого у все денег нет , и держаться должны , вдобавок убивают весь интерес , а вообще пока у нас такие руководители во всех сферах ничего хорошего не будет, вон Фурсенко сегодня заявил что они в Европе зарабатывают , а не наших бабушках , только газ то чей ? И в Европу по одной и той же цене продают , а у нас все цены растут
19:53 26 июня