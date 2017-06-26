СКА заплатил за Гаврикова более 100 миллионов рублей

Как стало известно "СЭ", покупка прав на защитника "Локомотива" и сборной России Владислава Гаврикова обошлась СКА в сумму, превышающую 100 миллионов рублей. Напомним, что новичок петербуржского клуба подписал контракт с действующими обладателями Кубка Гагарина на два года.

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