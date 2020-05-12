СКА заключил новый контракт с нападающим Йонасом Кемппайненом. Соглашение рассчитано на один год, сообщает Twitter КХЛ.

32-летний финн в прошедшем сезоне провел 56 матчей, в которых набрал 13 (6+7) очков. В плей-офф на его счету 2 гола и 1 результативная передача в 4 встречах.

Также в КХЛ Кемпайнен выступал за «Сибирь» и «Салават Юлаев». Всего в лиге он провел 230 матчей и набрал 106 (50+56) очков.