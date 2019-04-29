СКА подписал новый контракт на три года с нападающим Максимом Карповым, информирует официальный сайт питерской команды. Соглашение будет действовать до конца сезона 2021/22.
Максим Карпов пополнил СКА летом 2017 года, в составе армейцев стал обладателем Кубка Континента и дважды – бронзовым призером чемпионата России.
В прошедшем сезоне сыграл за СКА 33 встречи в регулярном чемпионате и набрал 23 (9+13) очка при показателе полезности +15. В плей-офф на счету Карпова 5 (2+3) очков в 18 матчах.
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