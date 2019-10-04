СКА заключил новый контракт с Антоном Беловым

Петербургский СКА подписал новое соглашение с защитником Антоном Беловым. Контракт на новых условиях рассчитан до конца сезона и будет действовать до 30 апреля 2019 года. Весной Белов получил травму, перенес операцию и прошел длительный курс восстановления.

Сегодня защитник присоединился к команде и может принять участие в завтрашнем матче с «Трактором».

В сезоне-2018/19 Белов провел 41 матч в регулярном чемпионате, набрав 16 (6+10) очков, и 17 игр плей-офф, в которых набрал 1 (0+1) очко. (Игорь Еронко)