СКА заинтересован в форварде «Витязя» Бараке

Как стало известно «СЭ», нападающий «Витязя» Дерек Барак входит в сферу интересов СКА.

Контракт 30-летнего американца с подмосковным клубом истекает 31 мая этого года.

В сезоне-2024/25 Барак набрал 43 (21+22) очка в 68 матчах регулярного чемпионата КХЛ. Нападающий выступает за «Витязь» с 2023 года.

«Витязь» финишировал десятым в Западной конференции и не сумел выйти в плей-офф. СКА уступил московскому «Динамо» (2-4 в серии) в первом раунде Кубка Гагарина.