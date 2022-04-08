СКА забросил три гола ЦСКА за три минуты во втором периоде

СКА завладел солидным преимуществом во втором периоде четвертого матча серии плей-офф финала Западной конференции против ЦСКА.

Команда из Санкт-Петербурга забросила три шайбы за три минуты в начале периода.

Счет в матче открыл защитник Игорь Ожиганов. Затем почти дуплетом отметились забитыми голами нападающие Антон Бурдасов и Михаил Воробьев. Две голевые передачи в свой актив записал форвард Никита Гусев.

Напомним, что пока в серии до четырех побед ведет ЦСКА со счетом 2-1.