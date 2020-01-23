СКА забросил 7 шайб «Барысу»

СКА победил «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 7:4. Армейцы идут на втором месте в Западной конференции, отставая от ЦСКА на 6 очков. «Барыс» — третий на «Востоке».

КХЛ

Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) — «Барыс» (Нур-Султан) — 7:4 (1:0, 2:3, 4:1)

Голы: Морозов — 1 (Хелльберг, Марченко), 3:29 — 1:0. Валк — 5 (Михайлис), 23:59 — 1:1. Глотов — 2, 25:57 — 2:1. Михайлис — 13 (Охтамаа, Виделль), 29:04 — 2:2. Михайлис — 14 (Шестаков), 32:39 — 2:3. Подколзин — 2 (Бенгтссон), 34:18 — 3:3. Якупов — 8 (Бенгтссон), 40:14 — 4:3. Лехтеря — 13 (Белов, Ткачев), 42:20 — 5:3. Найт — 18 (Маклюков), 49:03 — 5:4. Кузьменко — 10 (Коскиранта), 53:41 — 6:4. Якупов — 9 (буллит), 54:40 — 7:4.

Вратари: Хелльберг — Паскуале (Карлссон, 40:00).

Штраф: 4 — 2.

Броски: 27 (8+8+11) — 37 (14+11+12).

Судьи: Беляев, Наумов.

23 января. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец». 11891 зритель.