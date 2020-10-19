СКА забросил 5 шайб «Витязю» в первом матче после возвращения Брагина

СКА обыграл «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 5:1. Игра стала первой для главного тренера армейцев Валерия Брагина после болезни. В последних играх в отсутствие Брагина командой руководил вице-президент Роман Ротенберг.

КХЛ

Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) — «Витязь» (Подольск) — 5:1 (3:0, 0:1, 2:0)

Голы: Марченко — 4 (Вей, Швец-Роговой), 1:05 — 1:0. Каменев — 2 (Кузьменко, Бенгтссон), 8:34 — 2:0. Кемппайнен — 3 (Ткачев, Галимов), 13:00 — 3:0. Теденбю — 5, 33:22 — 3:1. Аалтонен — 5 (Тренин, Кузьменко), 44:58 — 4:1. Тренин — 3 (бол., Ткачев, Ожиганов), 58:59 — 5:1.

Вратари: Бердин — Ежов.

Штраф: 10 — 22.

Броски: 27 (9+10+8) — 30 (10+3+17).

Судьи: Сергеев, Соин.

19 октября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец». 6374 зрителя.

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