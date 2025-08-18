Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты КХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
КХЛ

18 августа, 12:54

СКА забрал Голдобина из списка отказов КХЛ

Алина Савинова
Николай Голдобин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

СКА забрал из списка отказов нападающего «Спартака» Николая Голдобина, сообщает пресс-служба КХЛ.

Красно-белые поместили 29-летнего хоккеиста в список отказов КХЛ 16 августа.

Голдобин играл за «Спартак» с 2023 года. В сезоне-2024/25 нападающий в 74 матчах за московский клуб набрал 67 (24+43) очков. Также хоккеист выступал за «Металлург», ЦСКА, «Ванкувер», «Сан-Хосе», финский ХИФК, канадскую «Сарнию» и «Русских витязей».

В начале июня СКА возглавил Игорь Ларионов, который ранее тренировал «Торпедо». Он сменил на посту главного тренера питерской команды Романа Ротенберга.

Владимир Ткачев, Джошуа Ливо, Николай Голдобин и&nbsp;Жерар Галлан.«Авангард» избавился от Ткачева, «Салават» — от Ливо, «Спартак» — от Голдобина. Таблица переходов КХЛ
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Николай Голдобин
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
ХК Спартак (Москва)
Читайте также
Лидеры G20 приняли декларацию саммита «Группы двадцати» в ЮАР
Пушилин заявил о расширении контроля ВС России в Константиновке
Самая дорогая компания в мире Nvidia продолжает дорожать. И вот почему
У бывшего футболиста сборной России Алдонина выявили тяжелое заболевание
Саночников Репилова и Перетягина арестовали по делу о мошенничестве
Челестини назвал виновного в странном голе, Романов сделал то, что не смог Станкович. Что произошло после дерби «Спартака» с ЦСКА
Популярное видео
«Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Вашингтон»: видео хет-трика Овечкина
«Монреаль» — «Вашингтон»: видео хет-трика Овечкина
«Детройт» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Highlander

    Жизнь покажет кто есть кто. Игрок хороший,а вот человек...Я не знаю.

    19.08.2025

  • Highlander

    Жамнов рещил сосиску развалить.

    19.08.2025

  • Zohr Vad

    думаю там схема и закулисные договоренности. сегодня уже вратарь едет в СКА за 4 игроков...Спартака думаю, что всё учтено было

    18.08.2025

  • Андрей Кадулин

    три мешка комбикорма

    18.08.2025

  • Gordon

    Лучшим он был в позапрошлом, в прошлом - один из заметных, скажем так. Но то, что вашему руководству плюс, а нашему кол, - это однозначно.

    18.08.2025

  • ненавижу_Мойшу_Каца

    А не фэйк ли это ? Такого не может быть в принципе !! Один из лучших в КХЛ и в драфт отказов !!

    18.08.2025

  • Za Dinamo

    Ну не забрал, а отжал

    18.08.2025

  • dinela

    Колян уже как бы нашим символом стал!Вы чего там в руководстве курите?

    18.08.2025

  • Волейболюга

    Опять очень мутно всё. Спартак и в футболе, и в хоккее делает всё для усиления Питера. Делая при этом вид, что "типа соперничает".

    18.08.2025

  • EPS54

    Там спонсор один и тот же.

    18.08.2025

  • Gena34

    А теперь он будет играть вдвойне мотивированный именно против бывшего клуба и конечно забивать в каждой игре против спартака

    18.08.2025

  • Adiоs Amigos R

    История с переходом в СКА Николая Голдобина получается интересной. По моей информации, Спартак все-таки получит достаточно приличную компенсацию. (Артур Хайруллин)

    18.08.2025

  • Aprel

    Профессор не дурак! А мы будем наблюдать...Видимо футбольная зараза, и на хоккей передалась....:pensive:

    18.08.2025

  • Gordon

    То есть мы бесплатно отдали СКА одного из ведущих игроков. Класс.

    18.08.2025

  • knight templar

    Не понятно зачем отдавать лидера за бесплатно, когда можно было его продать, если бы не заламывали нереальную цену

    18.08.2025

  • Павел Леонидович

    сделаем вид, что удивлены)

    18.08.2025

  • AlAr

    Теперь "Володька" должен сбрить усы!

    18.08.2025

  • Viktor Pantyukhov

    деньги

    18.08.2025

  • Слоноул

    Вы ищте рациональных причин в царстве иррационального.

    18.08.2025

  • Слоноул

    Нтоящее спартаковское решение.

    18.08.2025

  • wam

    Жамнов дел натворит.

    18.08.2025

  • SAA

    Очень странное решение моего клуба. Господа тренерский штаб, не пожалейте потом...

    18.08.2025

  • авторитет

    Мутная история, я бы сказал, видя кто его забрал

    18.08.2025

  • Александр Коваль

    Ска предлагал за него компенсацию или обмен. Спартак не устраивала компенсация, они торговались. Потом отдали бесплатно через список отказов. Странная история

    18.08.2025

  • fan_89

    Руководству СКА жирный плюс! Голдобин, на мой субъективный взгляд, лучшим в Спартаке в прошлом сезоне был.

    18.08.2025

  • Федор Кабачков

    Кто занет, почему Спратак решил с ним расстаться?

    18.08.2025

    • «Кикко-Вантаа» лишился спонсора после подписания экс-игрока КХЛ Пулккинена

    «Барыс» подписал контракт с нападающим Веккионе на год
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Восточная конференция И В П О
    1 Металлург Мг 30 23 7 48
    2 Ак Барс 29 18 11 38
    3 Авангард 27 17 10 37
    4 Автомобилист 30 16 14 35
    5 Нефтехимик 30 15 15 31
    6 Трактор 30 13 17 31
    7 Амур 28 12 16 28
    8 Барыс 29 11 18 27
    9 Адмирал 27 10 17 26
    10 Салават Юлаев 28 10 18 23
    11 Сибирь 29 9 20 21
    Западная конференция И В П О
    1 Локомотив 30 19 11 41
    2 Динамо Мн 29 19 10 41
    3 Торпедо НН 31 19 12 41
    4 Северсталь 29 20 9 40
    5 Динамо М 28 16 12 34
    6 Шанхай Дрэгонс 27 13 14 32
    7 Спартак 29 14 15 31
    8 ЦСКА 29 13 16 29
    9 СКА 26 12 14 28
    10 Лада 28 9 19 21
    11 Сочи 27 7 20 19
    Результаты / календарь
    13.11
    14.11
    15.11
    16.11
    17.11
    18.11
    19.11
    20.11
    21.11
    22.11
    23.11
    24.11
    25.11
    26.11
    27.11
    28.11
    23.11 14:00 Нефтехимик – Салават Юлаев - : -
    23.11 15:00 Барыс – Авангард - : -
    23.11 17:00 Северсталь – Лада - : -
    23.11 17:00 Шанхай Дрэгонс – Ак Барс - : -
    Все результаты / календарь

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости