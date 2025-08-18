СКА забрал Голдобина из списка отказов КХЛ

СКА забрал из списка отказов нападающего «Спартака» Николая Голдобина, сообщает пресс-служба КХЛ.

Красно-белые поместили 29-летнего хоккеиста в список отказов КХЛ 16 августа.

Голдобин играл за «Спартак» с 2023 года. В сезоне-2024/25 нападающий в 74 матчах за московский клуб набрал 67 (24+43) очков. Также хоккеист выступал за «Металлург», ЦСКА, «Ванкувер», «Сан-Хосе», финский ХИФК, канадскую «Сарнию» и «Русских витязей».

В начале июня СКА возглавил Игорь Ларионов, который ранее тренировал «Торпедо». Он сменил на посту главного тренера питерской команды Романа Ротенберга.