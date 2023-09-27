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Сегодня, 10:00

СКА заберет Серебрякова? Live с Зислисом, Шевченко и Вайсфельдом — в 12.00

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Михаил Зислис, Алексей Шевченко и Леонид Вайсфельд обсудят последние события в хоккейном мире — в эфире на YouTube-канале «СЭ» в 12.00.

Главные темы:

— СКА выбирается из кризиса;

— потенциальный обмен Серебрякова;

— серия поражений «Авангарда»;

— ЦСКА вне зоны плей-офф;

— провал «Витязя».

Хоккей
КХЛ
Алексей ШЕВЧЕНКО
Леонид Вайсфельд
Михаил Зислис
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