СКА заберет Серебрякова? Live с Зислисом, Шевченко и Вайсфельдом — в 12.00
Михаил Зислис, Алексей Шевченко и Леонид Вайсфельд обсудят последние события в хоккейном мире — в эфире на YouTube-канале «СЭ» в 12.00.
Главные темы:
— СКА выбирается из кризиса;
— потенциальный обмен Серебрякова;
— серия поражений «Авангарда»;
— ЦСКА вне зоны плей-офф;
— провал «Витязя».
Положение команд
Футбол
Хоккей
Результаты / календарь
17.09
18.09
19.09
20.09
21.09
22.09
23.09
24.09
25.09
26.09
27.09
28.09
29.09
30.09
1.10
2.10
|27.09
|15:30
|
Сибирь – СКА
|- : -
|27.09
|17:00
|
Сал. Юлаев – Трактор
|- : -
|27.09
|19:00
|
Нефтехимик – Амур
|- : -
|27.09
|19:30
|
Куньлунь РС – Металлург Мг
|- : -
|27.09
|19:30
|
Локомотив – Автомобилист
|- : -
Новости