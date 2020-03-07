СКА за 113 минут обыграл «Витязь» и вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина

СКА выиграл у «Витязя» в четвертом матче первого раунда Кубка Гагарина. Игра продолжалась 113 минут 27 секунд и вошла в десятку самых продолжительных в истории КХЛ. Армейцы победили во всех четырех встречах и первыми вышли в полуфинал Западной конференции.

КХЛ

1/4 финала конференций

Четвертый матч

«Витязь» (Подольск) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:3 3ОТ (1:1, 0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Белов — 1 (Бенгтссон, Ткачев), 0:48 — 0:1. Лаюнен — 1 (бол., Бывальцев, Ержабек), 18:11 — 1:1. Макеев — 2 (Бывальцев), 43:53 — 2:1. Плотников — 2 (Кетов, Кемппайнен), 53:12 — 2:2. Бенгтссон — 1 (бол.), 113:02 — 2:3.

Вратари: Ежов — Хелльберг.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 56 (16+8+11+21) — 70 (14+14+12+30).

Счет в серии — 0-4 (6:1, 4:3, 6:0)

Судьи: Кулаков, Юдаков.

7 марта. Подольск. ЛД «Витязь».