СКА всухую обыграл «Йокерит» в домашнем матче КХЛ
21:40
СКА обыграл «Йокерит» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча состоялась в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев со счетом 2:0.
В составе победителей отличились Иван Морозов и Йоонас Кемппайнен.
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СКА (Санкт-Петербург) — «Йокерит» (Хельсинки) — 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)
Голы: Морозов — 2 (Гусев, Ожиганов), 50:24 — 1:0. Кемппайнен — 10 (п.в., Цицюра), 58:57 — 2:0.
Вратари: Юханссон — Линдбек (57:40 — 58:57, 59:12).
Штраф: 8 — 4.
Броски: 21 (5+5+11) — 16 (6+7+3).
Судьи: Бирин, Раводин.
19 октября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».
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