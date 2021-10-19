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СКА всухую обыграл «Йокерит» в домашнем матче КХЛ

21:40
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СКА обыграл «Йокерит» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча состоялась в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев со счетом 2:0.

В составе победителей отличились Иван Морозов и Йоонас Кемппайнен.

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КХЛ

Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) — «Йокерит» (Хельсинки) — 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

Голы: Морозов — 2 (Гусев, Ожиганов), 50:24 — 1:0. Кемппайнен — 10 (п.в., Цицюра), 58:57 — 2:0.

Вратари: Юханссон — Линдбек (57:40 — 58:57, 59:12).

Штраф: 8 — 4.

Броски: 21 (5+5+11) — 16 (6+7+3).

Судьи: Бирин, Раводин.

19 октября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».

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Александр Кравченко все материалы автора
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