СКА по буллитам уступил «Йокериту»
30 ноября 2020, 21:57
СКА проиграл «Йокериту» (1:2 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
У хозяев отличился Кирилл Марченко, у гостей — Хенрик Хаапала. Решающий буллит в активе Ессе Йоэнсуу.
«Йокерит» набрал 32 очка и занимает седьмое место на Западе. У СКА 44 очка и вторая позиция.
КХЛ
Регулярный чемпионат
СКА (Санкт-Петербург) — «Йокерит» (Хельсинки) — 1:2 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1)
Голы: Марченко — 9 (Ожиганов, Кетов), 10:32 — 1:0. Хаапала — 2 (Мяеналанен, Пакаринен), 36:22 — 1:1.
Победный буллит: Йоэнсуу.
Вратари: Хелльберг — Линдбек.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 28 (11+6+9+2) — 27 (8+8+6+5).
Судьи: Беляев, Юдаков.
30 ноября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец». 6204 зрителя.
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