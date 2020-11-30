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СКА по буллитам уступил «Йокериту»

30 ноября 2020, 21:57
СКА уступил &quot;Йокериту&quot;. Фото ХК СКА.
СКА уступил &quot;Йокериту&quot;. Фото ХК СКА.
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СКА проиграл «Йокериту» (1:2 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

У хозяев отличился Кирилл Марченко, у гостей — Хенрик Хаапала. Решающий буллит в активе Ессе Йоэнсуу.

«Йокерит» набрал 32 очка и занимает седьмое место на Западе. У СКА 44 очка и вторая позиция.

КХЛ

Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) — «Йокерит» (Хельсинки) — 1:2 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Марченко — 9 (Ожиганов, Кетов), 10:32 — 1:0. Хаапала — 2 (Мяеналанен, Пакаринен), 36:22 — 1:1.

Победный буллит: Йоэнсуу.

Вратари: Хелльберг — Линдбек.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 28 (11+6+9+2) — 27 (8+8+6+5).

Судьи: Беляев, Юдаков.

30 ноября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец». 6204 зрителя.

Все матчи СКА в КХЛ смотрите в прямых трансляциях на телеканале 78.

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