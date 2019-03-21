СКА вышел в финал Западной конференции и сыграет с ЦСКА

СКА обыграл "Локомотив" со счетом 5:4 (ОТ) в пятом матче серии плей-офф КХЛ и вышел в финал Западной конференции. Армейцы выиграли серию 4-1 и вышли в финал, где сыграют с ЦСКА.

В составе армейцев дублем отметился Никита Гусев, по шайбе забросили Алексей Бывальцев и Артем Зуб. Победу СКА в овертайме принес бросок защитника Динара Хафизуллина. У ярославцев отличились Денис Алексеев, Степан Санников, Даниил Апальков и Рушан Рафиков.

Отметим, что "Локо" заменил голкипера Илью Коновалова на Александра Салака в середине второго периода после того, как 20-летний вратарь пропустил 3 шайбы подряд.

КХЛ. Кубок Гагарина-2019

1/2 финала Западной конференции

Пятый матч

СКА (Санкт-Петербург) – "Локомотив" (Ярославль) – 5:4 ОТ (0:1, 4:1, 0:2, 1:0)

Голы: Алексеев - 1 (Козун, Беляев), 4:15 - 0:1. Гусев - 5 (Бывальцев, Плотников), 20:38 - 1:1. Гусев - 6 (бол., Прохоркин, Токранов), 24:12 - 2:1. Зуб - 1 (Рукавишников, Прохоркин), 30:07 - 3:1. Санников - 2 (Денисенко, Апальков), 30:59 - 3:2. Бывальцев - 2 (бол., Гусев, Плотников), 37:52 - 4:2. Апальков - 4 (Санников, Денисенко), 45:18 - 4:3. Рафиков - 2 (Коршков, Кудрявцев), 52:49 - 4:4. Хафизуллин - 1 (бол., Плотников, Гусев), 66:45 - 5:4.

Вратари: Хелльберг (Шестеркин, 65:13, Хелльберг, 65:19) - Коновалов (Салак, 30:07).

Штраф: 9 - 19.

Броски: 34 (6+18+5+5) - 25 (9+5+7+4).

Судьи: Гашилов, Франо.

21 марта. Санкт-Петербург. "Ледовый дворец".

Счет в серии: 4-1

Континентальная хоккейная лига, Кубок Гагарина-2019: все о турнире, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей