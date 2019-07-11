СКА вышел из отпуска. Фото

Игроки СКА​ вышли из отпуска, информирует официальный сайт клуба. Сегодня хоккеисты проходят медосмотр. Сезон начнется 2 сентября матчем с магнитогорским "Металлургом".

- Отпуск официально завершен! Встречаем провода, датчики и игроков СКА, проходящих медосмотр в первый день, - отмечается в сообщении.