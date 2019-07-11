СКА вышел из отпуска. Фото

Игроки СКА вышли из отпуска, информирует официальный сайт клуба. Сегодня хоккеисты проходят медосмотр. Сезон начнется 2 сентября матчем с магнитогорским "Металлургом".
- Отпуск официально завершен! Встречаем провода, датчики и игроков СКА, проходящих медосмотр в первый день, - отмечается в сообщении.
Отпуск официально завершен!– Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 11 июля 2019 г.
Встречаем провода, датчики и игроков СКА, проходящих медосмотр в первый день:https://t.co/hZjZpS1qWa #hcSKA #предсезонкаСКА pic.twitter.com/NJyovzAWCH
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