СКА вырвал победу у ЦСКА, Барабанов сделал хет-трик

СКА обыграл ЦСКА в регулярном чемпионате КХЛ — 4:2. Победную шайбу петербуржцы забросили за 1:04 до конца третьего периода. Хет-трик в их составе оформил Александр Барабанов.

СКА одержал девятую победу подряд и вышел в лидеры Западной конференции.

КХЛ

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:4 (1:1, 1:0, 0:3)

Голы: Толчинский — 2 (Попов), 10:18 — 1:0. Барабанов — 7 (Плотников, Ожиганов), 16:34 — 1:1. Вей — 11 (Марченко, Капризов), 37:10 — 2:1. Белов — 3 (Хафизуллин, Кузьменко), 42:28 — 2:2. Барабанов — 8 (Лехтеря), 58:56 — 2:3. Барабанов — 9 (п.в.), 59:57 — 2:4.

Вратари: Сорокин (59:19 — 59:57) — Самонов.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 29 (10+9+10) — 27 (10+9+8).

Судьи: Гофман, Хрибик.

2 декабря. Москва. «ЦСКА Арена».

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