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Сегодня, 15:27

СКА выразил протест против недобросовестной шумихи в адрес клуба

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СКА в соцсетях опубликовал заявление, в котором назвал недобросовестную шумиху в СМИ организованным черным пиаром в адрес руководства, тренеров и игроков.

Болельщики &laquo;Локомотива&raquo;. «Локо» оштрафовали за «позор российского хоккея». А ветераны СКА написали открытое письмо в Минспорт

В клубе обратили внимание на случаи оскорбительных кричалок фан-секторов в гостевых матчах команды, назвали их давлением на судей и попыткой радикализовать фанатское движение, а также призвали Минспорта и КХЛ вмешаться, потому что это несет угрозу развитию хоккея в стране.

Ранее во вторник КХЛ оштрафовала «Локомотив» по итогам матча с питерской командой. Во время матча FONBET Чемпионата КХЛ в понедельник, 13 января, болельщики ярославцев допускали скандирование оскорбительного характера в адрес команды соперника.

Приводим текст заявления СКА полностью:

Хоккейный клуб СКА, руководство, тренерский штаб и команда выражают решительный протест против фейкньюс и недобросовестной шумихи в СМИ в адрес клуба, организованной теми, кто боится прямой хоккейной конкуренции на площадке.

В последнее время участились случаи оскорбительных кричалок фан-секторов в гостевых матчах нашей команды и именно на аренах прямых конкурентов. Это прямое давление на судей и попытка радикализовать фанатское хоккейное движение, что безусловно не красит спорт и опасно для общества в непростое для нашей страны время.

За десятки лет хоккейный клуб СКА провел тысячи матчей на своих аренах, и не было ни одного случая непотребного поведения наших болельщиков.

Наверное, Минспорта, руководство КХЛ и другие ответственные за проведение хоккейных матчей в КХЛ должны вмешаться, так как попустительство некоторых клубов своим фанатским секторам несёт угрозу развитию хоккея в нашей стране.

Налицо организованный медийный черный пиар в адрес руководства СКА, тренеров и игроков клуба. Данные действия ставят под угрозу честное и спортивное соперничество в КХЛ, превращают хоккейные матчи в непотребное зрелище для большинства нормальных любителей спорта в нашей стране.

С уважением к истинным поклонникам хоккея,

Хоккейный клуб СКА

Источник: ХК СКА
КХЛ
ХК СКА
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4 Спартак 43 26 17 57
5 Динамо Мн 45 25 20 56
6 Северсталь 44 27 17 55
7 СКА 44 25 19 55
8 Торпедо 44 19 25 46
9 Куньлунь РС 44 20 24 44
10 Витязь 43 16 27 37
11 Сочи 43 13 30 29
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 46 28 18 61
2 Ак Барс 43 28 15 58
3 Сал. Юлаев 43 28 15 58
4 Металлург Мг 45 28 17 58
5 Автомобилист 43 24 19 54
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