СКА выразил протест против недобросовестной шумихи в адрес клуба
СКА в соцсетях опубликовал заявление, в котором назвал недобросовестную шумиху в СМИ организованным черным пиаром в адрес руководства, тренеров и игроков.
В клубе обратили внимание на случаи оскорбительных кричалок фан-секторов в гостевых матчах команды, назвали их давлением на судей и попыткой радикализовать фанатское движение, а также призвали Минспорта и КХЛ вмешаться, потому что это несет угрозу развитию хоккея в стране.
Ранее во вторник КХЛ оштрафовала «Локомотив» по итогам матча с питерской командой. Во время матча FONBET Чемпионата КХЛ в понедельник, 13 января, болельщики ярославцев допускали скандирование оскорбительного характера в адрес команды соперника.
Приводим текст заявления СКА полностью:
Хоккейный клуб СКА, руководство, тренерский штаб и команда выражают решительный протест против фейкньюс и недобросовестной шумихи в СМИ в адрес клуба, организованной теми, кто боится прямой хоккейной конкуренции на площадке.
В последнее время участились случаи оскорбительных кричалок фан-секторов в гостевых матчах нашей команды и именно на аренах прямых конкурентов. Это прямое давление на судей и попытка радикализовать фанатское хоккейное движение, что безусловно не красит спорт и опасно для общества в непростое для нашей страны время.
За десятки лет хоккейный клуб СКА провел тысячи матчей на своих аренах, и не было ни одного случая непотребного поведения наших болельщиков.
Наверное, Минспорта, руководство КХЛ и другие ответственные за проведение хоккейных матчей в КХЛ должны вмешаться, так как попустительство некоторых клубов своим фанатским секторам несёт угрозу развитию хоккея в нашей стране.
Налицо организованный медийный черный пиар в адрес руководства СКА, тренеров и игроков клуба. Данные действия ставят под угрозу честное и спортивное соперничество в КХЛ, превращают хоккейные матчи в непотребное зрелище для большинства нормальных любителей спорта в нашей стране.
С уважением к истинным поклонникам хоккея,
Хоккейный клуб СКА
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|46
|36
|10
|74
|2
|ЦСКА
|44
|26
|18
|59
|3
|Динамо М
|44
|27
|17
|57
|4
|Спартак
|43
|26
|17
|57
|5
|Динамо Мн
|45
|25
|20
|56
|6
|Северсталь
|44
|27
|17
|55
|7
|СКА
|44
|25
|19
|55
|8
|Торпедо
|44
|19
|25
|46
|9
|Куньлунь РС
|44
|20
|24
|44
|10
|Витязь
|43
|16
|27
|37
|11
|Сочи
|43
|13
|30
|29
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|46
|28
|18
|61
|2
|Ак Барс
|43
|28
|15
|58
|3
|Сал. Юлаев
|43
|28
|15
|58
|4
|Металлург Мг
|45
|28
|17
|58
|5
|Автомобилист
|43
|24
|19
|54
|6
|Авангард
|43
|22
|21
|47
|7
|Адмирал
|44
|19
|25
|45
|8
|Сибирь
|43
|19
|24
|42
|9
|Лада
|42
|17
|25
|40
|10
|Нефтехимик
|44
|14
|30
|40
|11
|Барыс
|47
|10
|37
|25
|12
|Амур
|45
|9
|36
|23
|14.01
|12:00
|
Амур – Ак Барс
|1 : 4
|14.01
|16:30
|
Авангард – Куньлунь РС
|- : -
|14.01
|18:00
|
Лада – Динамо Мн
|- : -
|14.01
|19:30
|
Динамо М – Северсталь
|- : -