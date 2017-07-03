СКА выкупил у "Трактора" права на Кузнецова

"Трактор" обменял права на нападающего "Вашингтона" Евгения Кузнецова в СКА, сообщает официальный сайт питерского клуба. Челябинцы получат денежную компенсацию.

Накануне Кузнецов подписал с "Кэпиталз" восьмилетний контракт на сумму 62,4 миллиона долларов. В "Тракторе" он играл с 2009 по 2014 год, после чего перешел в "Вашингтон".

В прошлом сезоне на счету Кузнецова 59 (19+40) очков в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ и 10 (5+5) очков в 13 играх плей-офф. На чемпионате мира он отметился 3 (1+2) результативными баллами в 5 матчах, на Кубке мира - забросил 2 шайбы в 4 играх.

Ва-банк по столичному. Все о сумасшедшем контракте Кузнецова с "Вашингтоном"