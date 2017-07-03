СКА выкупил у "Трактора" права на Кузнецова

"Трактор" обменял права на нападающего "Вашингтона" Евгения Кузнецова в СКА, сообщает официальный сайт питерского клуба. Челябинцы получат денежную компенсацию.
Накануне Кузнецов подписал с "Кэпиталз" восьмилетний контракт на сумму 62,4 миллиона долларов. В "Тракторе" он играл с 2009 по 2014 год, после чего перешел в "Вашингтон".
В прошлом сезоне на счету Кузнецова 59 (19+40) очков в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ и 10 (5+5) очков в 13 играх плей-офф. На чемпионате мира он отметился 3 (1+2) результативными баллами в 5 матчах, на Кубке мира - забросил 2 шайбы в 4 играх.
Ва-банк по столичному. Все о сумасшедшем контракте Кузнецова с "Вашингтоном"
Дополнительная информация
https://www.ska.ru/news/view/ska-i-traktor-proizvieli-obmien/
Ya Santey
Не факт что будет локаут. Да договор истекает, но и З/П потолок ежегодно поднимают. Не слышал, что кто то из игроков ропщет. А вобще.. теретически локаут,а может и нет! Теоретически может и в КХЛ Кузя поехать, а может и нет! Деньги реальные - покупка теоретическая!
19:12 3 июля
eugeny71
Просто в 2020 году в НХЛ будет локаут, а СКА заранее к нему готовится.
18:49 3 июля
Ya Santey
наверное теперь задрафтуют Джона Кеннеди!)))))))))
18:36 3 июля
Ya Santey
Лучше б они выкупили немного мозгов у волшебника Гудвина!
18:29 3 июля