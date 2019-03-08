СКА выиграл в Москве и выбил "Спартак" из Кубка Гагарина

8 марта. Москва. "Спартак" - СКА - 1:2. Питерцы выиграли серию и вышли во второй раунд Кубка Гагарина. Фото Александр Федоров, "СЭ"

"Спартак" на своем льду в шестом матче первого раунда Кубка Гагарина уступил СКА (1:2). После двух поражений в Санкт-Петербурге армейцы выиграли четыре раза подряд и вышли во второй раунд.

В сегодняшней встрече отличились нападающие гостей Никита Гусев и Сергей Плотников, а также форвард хозяев Илья Зубов.

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1/4 финала

Шестой матч

"Спартак" (Москва) - СКА (Санкт-Петербург) - 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

Голы: Гусев - 3 (Зуб, Мальцев), 35:41 - 0:1. Плотников - 1 (Дацюк, Гусев), 57:35 - 0:2. Зубов - 1 (бол.), 58:44 - 1:2.

Вратари: Гудачек (57:56 - 58:26, 58:33 - 58:51) - Хелльберг.

Штраф: 4 - 4.

Броски: 15 (3+5+7) - 31 (12+14+5).

Судьи: Гашилов, Гусев.

8 марта. Москва. "ЦСКА Арена".

Счет в серии: 2-4 (2:0, 3:2, 2:5, 2:3 ОТ, 1:2).

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