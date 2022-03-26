СКА выиграл у «Спартака» четыре матча подряд с одинаковым счетом
В Санкт-Петербурге завершился пятый матч серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА принимал московский «Спартак». Петербуржцы одержали победу со счетом 2:1.
Отметим, что СКА выиграл с таким счетом четвертый матч подряд. Таким образом, питцерцы вышли в финал Западной конференции.
«Спартак» одержал только одну победу в серии: в первом матче красно-белые разгромили соперника со счетом 6:1.
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|3 - 2
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|3 - 2
|1/4 финала конференции
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
Результаты / календарь
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24.03
25.03
26.03
27.03
28.03
|26.03
|15:00
|
Металлург – Авангард
|5 : 2
|26.03
|17:30
|
СКА – Спартак
|2 : 1
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