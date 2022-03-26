СКА выиграл у «Спартака» четыре матча подряд с одинаковым счетом

В Санкт-Петербурге завершился пятый матч серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА принимал московский «Спартак». Петербуржцы одержали победу со счетом 2:1.

Отметим, что СКА выиграл с таким счетом четвертый матч подряд. Таким образом, питцерцы вышли в финал Западной конференции.

«Спартак» одержал только одну победу в серии: в первом матче красно-белые разгромили соперника со счетом 6:1.