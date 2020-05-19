Форвард петербургского клуба Антон Бурдасов рассказал о своем отношении к сокращению зарплат в КХЛ.

— Сообщили, что ваша зарплата в СКА — 40 и 55 миллионов. Это правда?

— Позвольте все-таки не комментировать мою зарплату. Но СКА выиграет следующий Кубок Гагарина, и все будут довольны.

— Но вам пришлось пойти на сокращения контракта по сравнению с предыдущим?

— У всех в команде одинаковая ситуация. Но мы все понимаем, видим, что творится вокруг, проблемы с «потолком» зарплат, так что большинство хоккеистов отнеслось к этому правильно. Не думаю, что это нам помешает выиграть главный титул. Мы и в этом сезоне были близки к нему. Да, прошел только один раунд, но СКА набрал отличный ход. (Алексей Шевченко)

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