СКА всухую разгромил «Локомотив» на турнире в Сочи

СКА одержал разгромную победу над «Локомотивом» в стартовой игре товарищеского турнира в Сочи — 6:0.

Ранее с таким же счетом молодежная сборная России разгромила молодежку «Сочи».

По регламенту клубы проведут по три матча друг против друга, победители пар встретятся в финале, проигравшие разыграют третье место.

Сочи

Parimatch Sochi Hockey Open

СКА (Санкт-Петербург) — «Локомотив» (Ярославль) — 6:0 (1:0, 2:0, 3:0)

Голы: Кетов — 1 (Антипин, Хафизуллин), 1:40 — 1:0. Вей — 1 (Галимов, Марченко), 29:50 — 2:0. Галимов — 1 (Ткачев, Вей), 30:13 — 3:0. Марченко — 1 (Белов, Бенгтссон), 45:51 — 4:0. Бенгтссон — 1 (Кемппайнен), 51:16 — 5:0. Галенюк — 1 (Марченко), 52:31 — 6:0.

Вратари: Самонов — Паскуале.

Броски: 31 (8+10+13) — 26 (8+10+8).

Судьи: Гофман, Фатеев.

4 августа. Сочи. Ледовая арена «Шайба».