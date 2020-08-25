СКА всухую победил «Куньлунь» на турнире имени Пучкова

На турнире имени Н.Г. Пучкова СКА одержал победу над «Куньлунем». Команда из Санкт-Петербурга выиграла со счетом 2:0.

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Турнир имени Н.Г. Пучкова

СКА (Санкт-Петербург) — «Куньлунь» (Пекин) — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Голы: Вей — 3 (Дыбленко, Ткачев), 26:48 — 1:0. Ожиганов — 2 (бол., Ткачев), 45:00 — 2:0.

Вратари: Аскаров — Шикин.

Броски: 50 (19+15+16) — 15 (6+5+4).

Судьи: Кулев, Ромасько.

25 августа. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».