СКА всухую победил «Динамо»

В матче регулярного чемпионата КХЛ СКА приехал в гости к «Динамо». Команда из Санкт-Петербурга победила со счетом 2:0.

СКА набрал 12 очков и делит с «Витязем» первое место в Западной конференции.

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«ХК Динамо» (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 0:2 (0:0, 0:2, 0:0)

Голы: Рундблад — 2 (Кагарлицкий), 22:58 — 0:1. Карпов — 1 (мен., Дергачев), 37:35 — 0:2.

Вратари: Кузнецов (59:26 — 59:36) — Мельничук.

Штраф: 16 — 4.

Броски: 21 (3+9+9) — 34 (14+12+8).

Судьи: Белов, Оленин.

19 сентября. Москва. «ВТБ Арена».

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