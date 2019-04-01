СКА во второй раз за 10 матчей забил ЦСКА больше одного гола и прервал серию из девяти поражений

СКА прервал девятиматчевую серию поражений в противостоянии с ЦСКА, впервые со 2 апреля 2018 года обыграв принципиального соперника. При этом питерцы всего во второй раз за 10 матчей смогли огорчить команду Игоря Никитина больше одного раза. В прошлый раз подобное случалось в последней игре прошлогоднего финала конференции, который в овертайме выиграл ЦСКА. (Кирилл Бурдаков)
Десять последних матчей ЦСКА и СКА
|
Дата
|
Город
|
Тренер СКА
|
Тренер ЦСКА
|
Счет
|
Голы
|
04.04.2018
|
Москва
|
Олег Знарок
|
Игорь Никитин
|
1:2
|
Войнов - Робинсон, Ничушкин
|
06.04.2018
|
Санкт-Петербург
|
Олег Знарок
|
Игорь Никитин
|
0:1
|
Капризов
|
08.04.2018
|
Москва
|
Олег Знарок
|
Игорь Никитин
|
2:3 ОТ
|
Гусев, Ковальчук - Григоренко-2, Нестеров
|
21.10.2018
|
Санкт-Петербург
|
Илья Воробьев
|
Игорь Никитин
|
1:2 Б
|
Кузьменко – Андронов
|
05.11.2018
|
Москва
|
Илья Воробьев
|
Игорь Никитин
|
1:3
|
Хафизуллин - Калинин, Окулов, Хансен
|
24.11.2018
|
Москва
|
Илья Воробьев
|
Игорь Никитин
|
1:3
|
Прохоркин - Слепышев, Григоренко, Телегин
|
22.12.2018
|
Санкт-Петербург
|
Илья Воробьев
|
Игорь Никитин
|
1:4
|
Гусев - Вей, Карнаухов, Капризов, Хансен
|
28.03.2019
|
Москва
|
Илья Воробьев
|
Игорь Никитин
|
1:2
|
Хафизуллин - Попов, Григоренко
|
30.03.2019
|
Москва
|
Илья Воробьев
|
Игорь Никитин
|
1:3
|
Гусев - Капризов, Скотт, Телегин
|
01.04.2019
|
Санкт-Петербург
|
Илья Воробьев
|
Игорь Никитин
|
2:1 ОТ
|
Барабанов, Прохоркин - Карнаухов