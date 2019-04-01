СКА во второй раз за 10 матчей забил ЦСКА больше одного гола и прервал серию из девяти поражений

СКА прервал девятиматчевую серию поражений в противостоянии с ЦСКА, впервые со 2 апреля 2018 года обыграв принципиального соперника. При этом питерцы всего во второй раз за 10 матчей смогли огорчить команду Игоря Никитина больше одного раза. В прошлый раз подобное случалось в последней игре прошлогоднего финала конференции, который в овертайме выиграл ЦСКА. (Кирилл Бурдаков)

Десять последних матчей ЦСКА и СКА