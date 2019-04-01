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СКА во второй раз за 10 матчей забил ЦСКА больше одного гола и прервал серию из девяти поражений

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СКА прервал девятиматчевую серию поражений в противостоянии с ЦСКА, впервые со 2 апреля 2018 года обыграв принципиального соперника. При этом питерцы всего во второй раз за 10 матчей смогли огорчить команду Игоря Никитина больше одного раза. В прошлый раз подобное случалось в последней игре прошлогоднего финала конференции, который в овертайме выиграл ЦСКА. (Кирилл Бурдаков)

Десять последних матчей ЦСКА и СКА

Дата

Город

Тренер СКА

Тренер ЦСКА

Счет

Голы

04.04.2018

Москва

Олег Знарок

Игорь Никитин

1:2

Войнов - Робинсон, Ничушкин

06.04.2018

Санкт-Петербург

Олег Знарок

Игорь Никитин

0:1

Капризов

08.04.2018

Москва

Олег Знарок

Игорь Никитин

2:3 ОТ

Гусев, Ковальчук - Григоренко-2, Нестеров

21.10.2018

Санкт-Петербург

Илья Воробьев

Игорь Никитин

1:2 Б

Кузьменко – Андронов

05.11.2018

Москва

Илья Воробьев

Игорь Никитин

1:3

Хафизуллин - Калинин, Окулов, Хансен

24.11.2018

Москва

Илья Воробьев

Игорь Никитин

1:3

Прохоркин - Слепышев, Григоренко, Телегин

22.12.2018

Санкт-Петербург

Илья Воробьев

Игорь Никитин

1:4

Гусев - Вей, Карнаухов, Капризов, Хансен

28.03.2019

Москва

Илья Воробьев

Игорь Никитин

1:2

Хафизуллин - Попов, Григоренко

30.03.2019

Москва

Илья Воробьев

Игорь Никитин

1:3

Гусев - Капризов, Скотт, Телегин

01.04.2019

Санкт-Петербург

Илья Воробьев

Игорь Никитин

2:1 ОТ

Барабанов, Прохоркин - Карнаухов

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