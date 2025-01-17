СКА во второй раз в сезоне проиграл четыре матча подряд
В четверг СКА в матче FONBET чемпионата КХЛ в Санкт-Петербурге уступил «Северстали» со счетом 4:7. Череповецкая команда продлила серию поражений питерцев до четырех матчей. Однако этот результат не оказался худшим даже в нынешнем сезоне.
В октябре и ноябре армейцы потерпели пять неудач кряду и с трудом (за счет победы над «Сибирью» по буллитам) избежали повторения своего антирекорда. В сезоне-2021/22, под конец работы Валерия Брагина, питерцы собрали серию из шести поражений.
Худшие серии поражений СКА в КХЛ
|
Сезон
|
Тренер
|
Поражения
|
Матчи
|
Очки
|
2021/22
|
Валерий Брагин
|
6
|
Металлург (д) — 2:3 Б, Спартак (д) — 1:2 ОТ, ЦСКА (г) — 0:4, Локомотив (д) — 1:3, Сибирь (д) — 1:2, ЦСКА (г) — 1:3
|
2
|
2019/20
|
Алексей Кудашов
|
5
|
Авангард (г) — 2:3, Нефтехимик (г) — 1:2, Спартак (д) — 2:3, Нефтехимик (г) — 2:3 Б, Локомотив (г) — 3:4 ОТ
|
2
|
2023/24
|
Роман Ротенберг
|
5
|
Торпедо (г) — 3:4, Локомотив (г) — 2:3, Спартак (д) — 0:3, Динамо М (д) — 1:3, Сибирь (д) — 1:2
|
0
|
2024/25
|
Роман Ротенберг
|
5
|
Локомотив (д) — 2:3, Салават Юлаев (г) — 2:4, Куньлунь (г) — 1:2 ОТ, Сочи (д) — 2:5, Авангард (г) — 1:2
|
1
|
2011/12
|
Милош Ржига
|
4
|
Динамо М (д) — 4:5 ОТ, Динамо М (д) — 1:2, Динамо М (г) — 1:3, Динамо М (г) — 1:6
|
1
|
2015/16
|
Сергей Зубов
|
4
|
ЦСКА (г) — 0:3, ЦСКА (г) — 2:3, ЦСКА (д) — 0:1 ОТ, ЦСКА (д) — 1:2 ОТ
|
2
|
2016/17
|
Олег Знарок
|
4
|
Ак Барс (г) — 3:4 Б, Локомотив (д) — 1:2, Динамо Мн (г) — 4:5, Йокерит (г) — 2:3
|
1
|
2020/21
|
Валерий Брагин
|
4
|
Йокерит (г) — 1:2, Динамо Мн (г) — 3:4 ОТ, Локомотив (г) — 1:4, ЦСКА (д) — 2:3 ОТ
|
1
|
2024/25
|
Роман Ротенберг
|
4
|
Спартак (д) — 0:5, Динамо М (г) — 4:5, Локомотив (г) — 3:4 ОТ, Северсталь (д) — 4:7
|
1
Поведя в середине второго периода со счетом 6:1, «Северсталь» замахнулась на то, чтобы одержать рекордную победу над СКА. Но Роман Ротенберг смог избежать списка главных провалов.
По пять раз армейцы заканчивали матчи с разностью «-5», а в начале 2020 года получили в Хельсинки шесть безответных шайб.
Самые крупные поражения СКА в КХЛ
|
Дата
|
Тренер
|
Стадия
|
Соперник
|
Счет
|
03.01.2020
|
Валерий Брагин
|
Регулярный чемпионат
|
Йокерит (г)
|
0:6
|
30.12.2008
|
Барри Смит
|
Регулярный чемпионат
|
Локомотив (г)
|
0:5
|
03.04.2012
|
Милош Ржига
|
Регулярный чемпионат
|
Динамо М (г)
|
1:6
|
30.11.2012
|
Михаил Кравец
|
Регулярный чемпионат
|
Спартак (г)
|
1:6
|
18.03.2022
|
Роман Ротенберг
|
Второй раунд
|
Спартак (д)
|
1:6
|
08.01.2025
|
Роман Ротенберг
|
Регулярный чемпионат
|
Спартак (д)
|
0:5
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|46
|36
|10
|74
|2
|Динамо М
|45
|28
|17
|59
|3
|ЦСКА
|44
|26
|18
|59
|4
|Северсталь
|46
|28
|18
|57
|5
|Спартак
|44
|26
|18
|57
|6
|Динамо Мн
|46
|25
|21
|56
|7
|СКА
|45
|25
|20
|55
|8
|Торпедо
|45
|20
|25
|48
|9
|Куньлунь РС
|45
|20
|25
|44
|10
|Витязь
|44
|17
|27
|39
|11
|Сочи
|44
|13
|31
|30
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|47
|29
|18
|63
|2
|Сал. Юлаев
|44
|29
|15
|60
|3
|Ак Барс
|44
|28
|16
|58
|4
|Металлург Мг
|46
|28
|18
|58
|5
|Автомобилист
|44
|25
|19
|56
|6
|Авангард
|44
|23
|21
|49
|7
|Адмирал
|45
|20
|25
|47
|8
|Сибирь
|44
|19
|25
|43
|9
|Лада
|44
|18
|26
|42
|10
|Нефтехимик
|45
|14
|31
|40
|11
|Амур
|46
|10
|36
|25
|12
|Барыс
|47
|10
|37
|25
|17.01
|15:30
|
Сибирь – Локомотив
|- : -
|17.01
|16:30
|
Авангард – ЦСКА
|- : -
|17.01
|17:00
|
Сал. Юлаев – Автомобилист
|- : -
|17.01
|19:30
|
Спартак – Куньлунь РС
|- : -
|17.01
|19:30
|
Нефтехимик – Трактор
|- : -
|17.01
|19:30
|
Динамо М – Сочи
|- : -