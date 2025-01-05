СКА — «Витязь»: видеообзор матча КХЛ

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СКА победил «Витязь» в матче FONBET Чемпионата КХЛ. Игра прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 5:2 в пользу армейцев с Невы.