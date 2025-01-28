СКА — «Витязь»: видеообзор матча КХЛ

СКА дома победил «Витязь» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:1.

СКА набрал 61 очко и занимает шестое место в таблице Западной конференции. «Витязь» с 43 очками — на 10-й строчке.