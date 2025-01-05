СКА и «Витязь» встретятся в матче регулярного чемпионата КХЛ

СКА примет «Витязь» в матче FONBET чемпионата КХЛ в воскресенье, 5 января. Игра будет проходить на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге и начнется в 17.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и каналы «КХЛ» и «КХЛ Prime». В Санкт-Петербурге игру также транслирует канал «78».

Ключевые события игры СКА — «Витязь» можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

В этом сезоне команды встречались в октябре в Балашихе, тогда победу с разгромным счетом 8:1 одержали петербуржцы.

Соперники провели по 40 матчей в регулярном чемпионате КХЛ: СКА набрал 52 очка, «Витязь» — 37. 3 января СКА победил ЦСКА (6:3), а «Витязь» уступил «Куньлуню» (2:3 ОТ).

Матч СКА — «Витязь» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс