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Сегодня, 15:45

СКА — «Витязь»: смотреть трансляцию матча КХЛ

СКА и «Витязь» встретятся в матче регулярного чемпионата КХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Фото ХК СКА, Telegram

СКА примет «Витязь» в матче FONBET чемпионата КХЛ в воскресенье, 5 января. Игра будет проходить на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге и начнется в 17.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и каналы «КХЛ» и «КХЛ Prime». В Санкт-Петербурге игру также транслирует канал «78».

Ключевые события игры СКА — «Витязь» можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

В этом сезоне команды встречались в октябре в Балашихе, тогда победу с разгромным счетом 8:1 одержали петербуржцы.

Соперники провели по 40 матчей в регулярном чемпионате КХЛ: СКА набрал 52 очка, «Витязь» — 37. 3 января СКА победил ЦСКА (6:3), а «Витязь» уступил «Куньлуню» (2:3 ОТ).

Матч СКА — «Витязь» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

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ХК Витязь
ХК СКА
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2 ЦСКА 40 25 15 57
3 Спартак 39 25 14 55
4 СКА 40 24 16 52
5 Динамо Мн 41 23 18 51
6 Динамо М 41 24 17 51
7 Северсталь 41 25 16 50
8 Торпедо 40 17 23 42
9 Куньлунь РС 41 17 24 38
10 Витязь 40 16 24 37
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2 Трактор 42 25 17 55
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4 Металлург Мг 41 24 17 50
5 Автомобилист 39 21 18 48
6 Адмирал 41 18 23 42
7 Авангард 40 19 21 41
8 Сибирь 39 18 21 39
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