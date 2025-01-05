СКА победил «Витязь», Демидов забил в 6-м матче подряд
СКА победил «Витязь» в домашнем матче FONBET чемпионата КХЛ — 5:2.
Петербургская команда отыгралась со счета 0:2. За армейцев шайбы забросили Захар Бардаков, Павел Акользин (дубль), Григорий Кузьмин и Иван Демидов, который забил гол в 6-м матче подряд.
У гостей отличились Фредерик Готье и Иван Чехович. Подмосковная команда продлила серию поражений до 4 матчей.
После 41 игры СКА занимает 4-е место в Западной конференции, набрав 54 очка. «Витязь» — на 10-й строчке с 37 баллами в 41 матче.
FONBET КХЛ
Регулярный чемпионат
СКА (Санкт-Петербург) — «Витязь» (Московская область) — 5:2 (1:2, 3:0, 1:0)
Голы: Готье — 11 (Рой, Макеев), 0:24 — 0:1. Чехович — 11 (Бучельников, Стюарт), 9:45 — 0:2. Бардаков — 11 (И. Демидов), 13:13 — 1:2. Акользин — 7 (Григоренко, Хайруллин), 21:16 — 2:2. Кузьмин — 5 (Толчинский, Короткий), 31:26 — 3:2. И. Демидов — 13 (Плотников), 32:50 — 4:2. Акользин — 8 (бол.), 46:49 — 5:2.
Вратари: Мойсевич — Кареев.
Штраф: 12 — 12.
Броски: 41 (18+13+10) — 29 (10+6+13).
Судьи: Белов, Гамалей.
5 января. Санкт-Петербург. «СКА Арена». 23126 зрителей.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|43
|33
|10
|68
|2
|ЦСКА
|41
|25
|16
|57
|3
|Спартак
|39
|25
|14
|55
|4
|СКА
|41
|25
|16
|54
|5
|Динамо М
|42
|25
|17
|53
|6
|Динамо Мн
|41
|23
|18
|51
|7
|Северсталь
|41
|25
|16
|50
|8
|Торпедо
|40
|17
|23
|42
|9
|Куньлунь РС
|41
|17
|24
|38
|10
|Витязь
|41
|16
|25
|37
|11
|Сочи
|40
|12
|28
|27
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|43
|26
|17
|57
|2
|Сал. Юлаев
|40
|27
|13
|56
|3
|Ак Барс
|39
|25
|14
|52
|4
|Металлург Мг
|42
|25
|17
|52
|5
|Автомобилист
|40
|21
|19
|48
|6
|Адмирал
|41
|18
|23
|42
|7
|Авангард
|40
|19
|21
|41
|8
|Сибирь
|39
|18
|21
|39
|9
|Лада
|39
|16
|23
|37
|10
|Нефтехимик
|41
|13
|28
|37
|11
|Барыс
|44
|10
|34
|23
|12
|Амур
|42
|9
|33
|23
|5.01
|14:00
|
Трактор – Автомобилист
|2 : 0
|5.01
|14:30
|
Металлург Мг – Амур
|3 : 2
|5.01
|15:00
|
Барыс – Лада
|0 : 5
|5.01
|17:00
|
СКА – Витязь
|5 : 2
|5.01
|17:00
|
Сочи – Динамо М
|1 : 5
|5.01
|17:00
|
Локомотив – ЦСКА
|4 : 1