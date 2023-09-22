СКА вернул защитника Грязнова из «Лады»

«Лада» и СКА совершили сделку, в результате которой тольяттинцы получили денежную компенсацию в обмен на защитника Григория Грязнова, сообщает пресс-служба «Лады».

Состав клуба из Тольятти Грязнов пополнил летом 2023 года и в ходе предсезонной подготовки сыграл в 8 матчах, а в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ у него 1 игра. Во всех встречах 23-летний защитник не отметился набранными очками.