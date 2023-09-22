СКА вернул защитника Грязнова из «Лады»
«Лада» и СКА совершили сделку, в результате которой тольяттинцы получили денежную компенсацию в обмен на защитника Григория Грязнова, сообщает пресс-служба «Лады».
Состав клуба из Тольятти Грязнов пополнил летом 2023 года и в ходе предсезонной подготовки сыграл в 8 матчах, а в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ у него 1 игра. Во всех встречах 23-летний защитник не отметился набранными очками.
Источник: ХК Лада
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|9
|7
|2
|14
|2
|Торпедо
|8
|6
|2
|13
|3
|Сочи
|9
|6
|3
|12
|4
|Локомотив
|8
|6
|2
|12
|5
|Спартак
|9
|5
|4
|11
|6
|Куньлунь РС
|10
|5
|5
|10
|7
|Северсталь
|7
|3
|4
|7
|8
|ЦСКА
|9
|3
|6
|7
|9
|СКА
|8
|3
|5
|6
|10
|Динамо Мн
|7
|2
|5
|5
|11
|Витязь
|9
|1
|8
|3
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|9
|7
|2
|15
|2
|Ак Барс
|8
|6
|2
|12
|3
|Лада
|9
|5
|4
|11
|4
|Сал. Юлаев
|7
|5
|2
|10
|5
|Авангард
|7
|5
|2
|10
|6
|Автомобилист
|9
|4
|5
|10
|7
|Трактор
|9
|4
|5
|9
|8
|Сибирь
|8
|4
|4
|9
|9
|Амур
|8
|3
|5
|8
|10
|Барыс
|8
|2
|6
|7
|11
|Адмирал
|7
|2
|5
|6
|12
|Нефтехимик
|8
|1
|7
|3
Результаты / календарь
12.09
13.09
14.09
15.09
16.09
17.09
18.09
19.09
20.09
21.09
22.09
23.09
24.09
25.09
26.09
27.09
|22.09
|17:00
|
Сал. Юлаев – Автомобилист
|- : -
|22.09
|19:30
|
Динамо Мн – Витязь
|- : -
Новости