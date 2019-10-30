СКА в серии буллитов победил «Витязь»

«Витязь» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ в серии буллитов проиграл СКА — 2:3. У хозяев голы на счету Станислава Гребенщикова и Миро Аалтонена. Также финн не реализовал штрафной бросок во втором периоде. У гостей забили Антон Бурдасов и Евгений Кетов. Победный буллит реализовал Владимир Ткачев.

СКА с 30 очками занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Витязь» (32) — третий.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Витязь» (Подольск) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:3 Б (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Гребенщиков — 7, 1:31 — 1:0. Бурдасов — 3 (бол., Кагарлицкий, Якупов), 17:11 — 1:1. Аалтонен — 6 (мен.), 25:13 — 2:1. Кетов — 6 (Галенюк, Земченок), 50:16 — 2:2.

Победный буллит: Ткачев.

Вратари: Ежов — Хелльберг.

Штраф: 12 — 14.

Броски: 24 (8+7+8+1) — 47 (11+17+15+4).

Судьи: Акузовский, Гашилов.

30 октября. Подольск. ЛД «Витязь».

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