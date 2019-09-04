СКА в овертайме вырвал победу у «Трактора»
СКА в овертайме переиграл «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:3.
В составе победителей забили Владимир Ткачев, Дмитрий Кагарлицкий, Йори Лехтеря и Сергей Плотников. За «Трактор» отличились Лукаш Седлак, Эндрю Кейлоф и Кристиан Томас.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Трактор» (Челябинск) — СКА (Санкт-Петербург) — 3:4 ОТ (0:1, 3:2, 0:0, 0:1)
Голы: Ткачев — 2 (Лехтеря, Плотников), 12:43 — 0:1. Седлак — 2 (Кейлоф), 22:54 — 1:1. Кейлоф — 1, 23:24 — 2:1. Томас — 1 (Меньшиков), 34:05 — 3:1. Кагарлицкий — 1 (Бывальцев), 35:34 — 3:2. Лехтеря — 1 (Барабанов), 35:53 — 3:3. Плотников — 1 (Ткачев), 61:52 — 3:4.
Вратари: Демченко (33:58 — 34:05) — Кочетков.
Штраф: 15 — 15.
Броски: 19 (5+9+3+2) — 47 (13+13+17+4).
Судьи: Белов, Лаврентьев.
4 сентября. Челябинск. ЛА «Трактор» им В. Белоусова.