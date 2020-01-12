СКА в овертайме вырвал победу у московского «Динамо»

СКА дома одержал победу над московским «Динамо» (2:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра прошла в Санкт-Петербурге.

В основное время счет открыл нападающий москвичей Максим Афиногенов, у хозяев ответил точным выстрелом защитник Игорь Ожиганов. Победную шайбу для питерцев забросил Артем Зуб в овертайме.

СКА с 65 очками располагается на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» — 65 баллов и вторая строчка.

КХЛ. Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) — «ХК Динамо» (Москва) — 2:1 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 1:0)

Голы: Афиногенов — 8 (Игумнов), 8:13 — 0:1. Ожиганов — 2, 48:58 — 1:1. Зуб — 12 (Лехтеря, Якупов), 62:00 — 2:1.

Вратари: Хелльберг — Бочаров.

Штраф: 29 — 6.

Броски: 40 (12+11+16+1) — 19 (5+7+7+0).

Судьи: Гашилов, Оскирко.

12 января. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».