СКА в овертайме победил «Торпедо» и выиграл дивизион Боброва

В матче регулярного чемпионата КХЛ СКА принимал «Торпедо». Команда из Санкт-Петербурга одержала победу в овертайме — 3:2. Решающую шайбу забросил нападающий Александр Барабанов.

В таблице Западной конференции СКА занимает второе место, в его активе 89 очков в 60 матчах. Петербургский клуб продлил победную серию до 10 матчей.

СКА выиграл дивизион Боброва.

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СКА (Санкт-Петербург) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 3:2 ОТ (2:1, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Шредер — 18 (Жафяров), 7:53 — 0:1. Кузьменко — 13 (Коскиранта), 11:46 — 1:1. Коскиранта — 7 (Бурдасов, Кузьменко), 16:31 — 2:1. Варнаков — 12 (Щехура), 24:15 — 2:2. Барабанов — 11 (Токранов), 62:18 — 3:2.

Вратари: Самонов — Тихомиров.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 32 (11+7+10+4) — 22 (4+13+5+0).

Судьи: Ромасько, Сергеев.

20 февраля. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».