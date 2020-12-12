СКА в гостях обыграл рижское «Динамо»

СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях обыграл рижское «Динамо» со счетом 4:1.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Рига) — СКА (Санкт-Петербург) — 1:4 (0:3, 0:1, 1:0)

Голы: Ожиганов — 5 (бол., Фантенберг, Вей), 1:28 — 0:1. Ткачев — 11 (Антипин, Токранов), 9:43 — 0:2. Тренин — 4, 19:40 — 0:3. Кузьменко — 9 (бол., Галенюк, Хафизуллин), 24:31 — 0:4. Дзиеркалс — 5 (бол., Шваненбергс, Сунд), 48:27 — 1:4.

Вратари: Макинтайр (Проскуряков, 9:43) — Хелльберг.

Штраф: 4 — 10.

Броски: 22 (5+7+10) — 16 (12+3+1).

Судьи: Морозов, Раводин.

12 декабря. Рига. «Арена Рига».