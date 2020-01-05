СКА в гостях обыграл минское «Динамо»
19:29
СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях обыграл минское «Динамо» со счетом 4:1.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Динамо» (Минск) — СКА (Санкт-Петербург) — 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)
Голы: Кемппайнен — 4 (Ткачев), 5:46 — 0:1. Кузьменко — 8 (Дыбленко, Якупов), 13:41 — 0:2. Аалтонен — 10 (Карпов), 35:18 — 0:3. Глотов — 1 (Аалтонен), 45:46 — 0:4. Демков — 6 (Граньяни, Спунер), 57:04 — 1:4.
Вратари: Тэйлор — Хелльберг.
Штраф: 8 — 18.
Броски: 24 (10+4+10) — 26 (5+16+5).
Судьи: Акузовский, Ромасько.
5 января. Минск. «Минск-Арена».
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