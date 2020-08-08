СКА уступил «Локомотиву» в финале на турнире в Сочи

СКА проиграл в финальном матче «Локомотиву» на товарищеском турнире Parimatch Sochi Hockey Open. Команда из Ярославля одержала победу со счетом 3:2.

Хоккей

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Parimatch Sochi Hockey Open

СКА (Санкт-Петербург) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:3 (0:0, 1:1, 1:2)

Голы: Дарьин — 1 (Иванов, Коваленко), 30:10 — 0:1. Вей — 2 (бол., Ткачев, Галимов), 36:02 — 1:1. Бурдасов — 4 (Кузьменко, Токранов), 43:23 — 2:1. Ткачев — 2 (Кудрявцев), 49:10 — 2:2. Дарьин — 2 (Иванов, Черепанов), 59:08 — 2:3.

Вратари: Хелльберг (59:19) — Исаев.

Броски: 24 (11+11+2) — 20 (6+7+7).

Судьи: Гофман, Фатеев.

8 августа. Сочи. Ледовая арена «Шайба».