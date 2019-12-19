СКА уступил ЦСКА на футбольной арене в Петербурге, прервав свою серию из 12 побед

СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ на «Газпром Арене» уступил ЦСКА со счетом 0:1.

Единственную шайбу забросил Сергей Калинин. Матч посетило 61 810 зрителей.

Нынешнее «армейское» дерби уже четвертое в текущем чемпионате. СКА сначала два раза проиграл в Санкт-Петербурге (0:3, 2:3 Б), после чего победил ЦСКА на его территории (4:2).

После этого матча ЦСКА обогнал СКА в Западной конференции на одно очко. Сейчас у москвичей 55 очков.

КХЛ

Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва) — 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Гол: Калинин — 6 (Слепышев, Карнаухов), 49:07 — 0:1.

Вратари: Хелльберг (58:38) — Сорокин.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 17 (4+3+10) — 26 (9+12+5).

Судьи: Белов, Гашилов.

19 декабря. Санкт-Петербург. «Газпром Арена».