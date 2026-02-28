СКА установил клубный рекорд по количеству хоккеистов с 10 и более шайбами в регулярке

СКА установил клубный рекорд по количеству хоккеистов с 10 и более шайбами в регулярке FONBET чемпионата КХЛ, сообщает пресс-служба петербуржцев.

В матче с московским «Динамо» (1:4) в составе СКА единственную шайбу забросил нападающий Никита Дишковский. Он стал 10-м форвардом армейцев с 10 голами в этом регулярном чемпионате.

В сезонах-2011/12, 2012/13 и 2016/17 в регулярных чемпионатах было по девять нападающих СКА с 10 и более заброшенными шайбами.

СКА с 69 очками занимает седьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции.

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