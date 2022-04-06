СКА удвоил преимущество во втором периоде матча с ЦСКА

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СКА после второго периода обыгрывает ЦСКА со счетом 2:0 в третьем матче серии финала Западной конференции плей-офф КХЛ.

Во второй двадцатиминутке на 11-й минуте забил форвард Александр Волков.

На 15-й минуте второго периода в ворота СКА был назначен буллит, который исполнил Антон Слепышев. Голкипер питерцев Ларс Юханссон отразил бросок.

В первом периоде забросил шайбу Никита Гусев за 4 секунды до конца.

Счет в серии — 1-1. 2 апреля команда Сергея Федорова победила СКА ( 3:1 ). 4 апреля питерцы оказались сильнее ЦСКА — 2:1 .

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию матча.