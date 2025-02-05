СКА третий раз при Ротенберге проиграл в домашнем матче с разницей в 5 шайб
Все три самых крупных домашних поражения СКА в КХЛ пришлись на время работы на посту главного тренера Романа Ротенберга. Во вторник, 4 февраля, «Ак Барс» выиграл у санкт-петербургской команды со счетом 8:3.
До казанской команды добиться «+5» в Санкт-Петербурге получалось только у «Спартака» — 6:1 в плей-офф-2022 и 5:0 в нынешней регулярке.
Самые крупные домашние поражения СКА в КХЛ
|Дата
|Тренер
|Стадия
|Соперник
|Счет
|18.03.2022
|Роман Ротенберг
|Второй раунд
|Спартак
|1:6
|08.01.2025
|Роман Ротенберг
|Регулярный чемпионат
|Спартак
|0:5
|04.02.2025
|Роман Ротенберг
|Регулярный чемпионат
|Ак Барс
|3:8
|11.01.2012
|Милош Ржига
|Регулярный чемпионат
|Северсталь
|0:4
|09.02.2015
|Вячеслав Быков
|Регулярный чемпионат
|Ак Барс
|1:5
|11.03.2016
|Сергей Зубов
|Регулярный чемпионат
|Динамо М
|0:4
|10.04.2023
|Роман Ротенберг
|Финал конференции
|ЦСКА
|3:7
Но Ротенберг пока не отнял клубный антирекорд у своего предшественника Валерия Брагина. В самом начале 2020 года питерцы неудачно съездили в Хельсинки, где Алексей Мельничук и Магнус Хелльберг пропустили от «Йокерита» шесть безответных шайб.
Самые крупные поражения СКА в КХЛ
|Дата
|Тренер
|Стадия
|Соперник
|Счет
|03.01.2020
|Валерий Брагин
|Регулярный чемпионат
|Йокерит (г)
|0:6
|30.12.2008
|Барри Смит
|Регулярный чемпионат
|Локомотив (г)
|0:5
|03.04.2012
|Милош Ржига
|Регулярный чемпионат
|Динамо М (г)
|1:6
|30.11.2012
|Михаил Кравец
|Регулярный чемпионат
|Спартак (г)
|1:6
|18.03.2022
|Роман Ротенберг
|Второй раунд
|Спартак (д)
|1:6
|08.01.2025
|Роман Ротенберг
|Регулярный чемпионат
|Спартак (д)
|0:5
|04.02.2025
|Роман Ротенберг
|Регулярный чемпионат
|Ак Барс
|3:8
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|53
|39
|14
|80
|2
|ЦСКА
|51
|30
|21
|68
|3
|Северсталь
|52
|33
|19
|67
|4
|Спартак
|51
|30
|21
|67
|5
|Динамо М
|51
|31
|20
|66
|6
|СКА
|52
|30
|22
|65
|7
|Динамо Мн
|50
|27
|23
|61
|8
|Торпедо
|52
|24
|28
|56
|9
|Куньлунь РС
|52
|22
|30
|49
|10
|Витязь
|51
|19
|32
|44
|11
|Сочи
|52
|15
|37
|36
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|54
|34
|20
|74
|2
|Ак Барс
|51
|34
|17
|70
|3
|Автомобилист
|51
|32
|19
|70
|4
|Сал. Юлаев
|51
|33
|18
|69
|5
|Металлург Мг
|52
|31
|21
|66
|6
|Авангард
|52
|27
|25
|58
|7
|Сибирь
|51
|23
|28
|54
|8
|Адмирал
|52
|22
|30
|54
|9
|Нефтехимик
|52
|16
|36
|45
|10
|Лада
|50
|18
|32
|42
|11
|Амур
|52
|13
|39
|31
|12
|Барыс
|53
|11
|42
|29
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|5.02
|17:00
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