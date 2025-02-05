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Сегодня, 00:40

СКА третий раз при Ротенберге проиграл в домашнем матче с разницей в 5 шайб

Кирилл Бурдаков
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Все три самых крупных домашних поражения СКА в КХЛ пришлись на время работы на посту главного тренера Романа Ротенберга. Во вторник, 4 февраля, «Ак Барс» выиграл у санкт-петербургской команды со счетом 8:3.

До казанской команды добиться «+5» в Санкт-Петербурге получалось только у «Спартака» — 6:1 в плей-офф-2022 и 5:0 в нынешней регулярке.

Самые крупные домашние поражения СКА в КХЛ

Дата Тренер Стадия Соперник Счет
18.03.2022 Роман Ротенберг Второй раунд Спартак 1:6
08.01.2025 Роман Ротенберг Регулярный чемпионат Спартак 0:5
04.02.2025 Роман Ротенберг Регулярный чемпионат Ак Барс 3:8
11.01.2012 Милош Ржига Регулярный чемпионат Северсталь 0:4
09.02.2015 Вячеслав Быков Регулярный чемпионат Ак Барс 1:5
11.03.2016 Сергей Зубов Регулярный чемпионат Динамо М 0:4
10.04.2023 Роман Ротенберг Финал конференции ЦСКА 3:7

Но Ротенберг пока не отнял клубный антирекорд у своего предшественника Валерия Брагина. В самом начале 2020 года питерцы неудачно съездили в Хельсинки, где Алексей Мельничук и Магнус Хелльберг пропустили от «Йокерита» шесть безответных шайб.

Самые крупные поражения СКА в КХЛ

Дата Тренер Стадия Соперник Счет
03.01.2020 Валерий Брагин Регулярный чемпионат Йокерит (г) 0:6
30.12.2008 Барри Смит Регулярный чемпионат Локомотив (г) 0:5
03.04.2012 Милош Ржига Регулярный чемпионат Динамо М (г) 1:6
30.11.2012 Михаил Кравец Регулярный чемпионат Спартак (г) 1:6
18.03.2022 Роман Ротенберг Второй раунд Спартак (д) 1:6
08.01.2025 Роман Ротенберг Регулярный чемпионат Спартак (д) 0:5
04.02.2025 Роман Ротенберг Регулярный чемпионат Ак Барс 3:8
Хоккеисты &laquo;Ак&nbsp;Барса&raquo; празднуют гол в&nbsp;ворота СКА в&nbsp;матче КХЛ 4&nbsp;февраля. «Ак Барс» разорвал СКА у него дома. Больше команды из Питера пропускают только аутсайдеры

Хоккей
ХК СКА
Роман Ротенберг
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Ротенберг сделал 14-ю вратарскую замену в этом сезоне
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 53 39 14 80
2 ЦСКА 51 30 21 68
3 Северсталь 52 33 19 67
4 Спартак 51 30 21 67
5 Динамо М 51 31 20 66
6 СКА 52 30 22 65
7 Динамо Мн 50 27 23 61
8 Торпедо 52 24 28 56
9 Куньлунь РС 52 22 30 49
10 Витязь 51 19 32 44
11 Сочи 52 15 37 36
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 54 34 20 74
2 Ак Барс 51 34 17 70
3 Автомобилист 51 32 19 70
4 Сал. Юлаев 51 33 18 69
5 Металлург Мг 52 31 21 66
6 Авангард 52 27 25 58
7 Сибирь 51 23 28 54
8 Адмирал 52 22 30 54
9 Нефтехимик 52 16 36 45
10 Лада 50 18 32 42
11 Амур 52 13 39 31
12 Барыс 53 11 42 29
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