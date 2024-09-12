СКА — «Трактор»: видеообзор матча КХЛ

СКА дома проиграл «Трактор» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 0:3.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале лиги.

«Трактор» набрал 5 очков в 4 матчах и занимает четвертое место на «Востоке». У СКА на счету 1 победа и три поражения. Команда Романа Ротенберга с 3 баллами находится на 9-й строчке «Запада».