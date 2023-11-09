СКА сыграет с «Трактором» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в четверг, 9 ноября. Матч пройдет в «Ледовом дворце» в Санкт-Петербурге. Начало — в 19.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи СКА — «Трактор» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажут на телеканале «КХЛ ТВ» и на официальном сайте КХЛ. Также встречи регулярного чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 транслируют онлайн-сервисы «Кинопоиск» и «Окко» по платной подписке.

Жители Санкт-Петербурга смогут посмотреть игру на телеканале «78». Начнется трансляция в 19.30 по местному времени.

Для жителей Челябинска встреча будет доступна на телеканале «ОТВ». Эфир стартует в 21.20 по местному времени.

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