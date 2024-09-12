СКА — «Трактор»: смотреть трансляцию матча КХЛ
СКА сыграет с «Трактором» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ в четверг, 12 сентября. Игра пройдет в спортивно-концертном комплексе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге, начало — в 19.30 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями встречи СКА — «Трактор» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию матча покажет официальный сайт КХЛ. Смотреть игру по платной подписке можно на онлайн-платформе «Кинопоиске». Также трансляция матча пройдет на санкт-петербургском канале «78» для жителей этого города.
Соперники провели по три матча в регулярном чемпионате КХЛ текущего сезона. СКА с тремя очками занимает седьмое место в Западной конференции, «Трактор» — путяую строчку на «Востоке».
КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|4
|3
|1
|7
|2
|Сал. Юлаев
|3
|3
|0
|6
|3
|Автомобилист
|4
|2
|2
|4
|4
|Нефтехимик
|3
|2
|1
|4
|5
|Амур
|4
|2
|2
|4
|6
|Трактор
|3
|1
|2
|3
|7
|Адмирал
|3
|1
|2
|3
|8
|Лада
|3
|1
|2
|2
|9
|Металлург Мг
|3
|1
|2
|2
|10
|Ак Барс
|3
|1
|2
|2
|11
|Барыс
|3
|0
|3
|1
|12
|Сибирь
|3
|0
|3
|0
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|3
|3
|0
|6
|2
|Спартак
|3
|2
|1
|5
|3
|ЦСКА
|3
|2
|1
|4
|4
|Динамо Мн
|3
|2
|1
|4
|5
|Северсталь
|3
|2
|1
|4
|6
|Витязь
|4
|2
|2
|4
|7
|Куньлунь РС
|3
|2
|1
|4
|8
|СКА
|3
|1
|2
|3
|9
|Торпедо
|3
|1
|2
|3
|10
|Динамо М
|3
|1
|2
|2
|11
|Сочи
|2
|1
|1
|2
|12.09
|19:00
|
Нефтехимик – Металлург Мг
|- : -
|12.09
|19:00
|
Северсталь – Сибирь
|- : -
|12.09
|19:30
|
Спартак – Динамо М
|- : -
|12.09
|19:30
|
ЦСКА – Торпедо
|- : -
|12.09
|19:30
|
СКА – Трактор
|- : -
|12.09
|19:30
|
Куньлунь РС – Локомотив
|- : -