СКА сыграет с «Трактором» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ в четверг, 12 сентября. Игра пройдет в спортивно-концертном комплексе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге, начало — в 19.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи СКА — «Трактор» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию матча покажет официальный сайт КХЛ. Смотреть игру по платной подписке можно на онлайн-платформе «Кинопоиске». Также трансляция матча пройдет на санкт-петербургском канале «78» для жителей этого города.

Соперники провели по три матча в регулярном чемпионате КХЛ текущего сезона. СКА с тремя очками занимает седьмое место в Западной конференции, «Трактор» — путяую строчку на «Востоке».

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