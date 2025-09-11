СКА обыграл «Трактор» и одержал первую победу в сезоне

СКА победил «Трактор» в домашнем матче FONBET чемпионата КХЛ — 5:2.

У питерской команды по 2 (1+1) очка набрали Матвей Короткий и Матвей Поляков, также по голу забили Марат Хайруллин, Бреннан Менелл и Сергей Плотников. У челябинцев заброшенными шайбами отметились Пьеррик Дюбе и Александр Кадейкин.

СКА одержал первую победу в сезоне. Команда из Санкт-Петербурга с 3 очками после трех матчей располагается на шестой позиции в турнирной таблице Западной конференции. «Трактор» набрал 4 балла в 4 играх и лидирует на «Востоке».

Следующий матч СКА проведет против «Лады», а «Трактор» сыграет с «Сочи». Обе встречи пройдут 14 сентября.

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Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) — «Трактор» (Челябинск) — 5:2 (1:0, 2:2, 2:0)

Голы: Короткий — 1 (Дишковский), 13:52 — 1:0. Хайруллин — 1 (Филлипс, Зыков), 23:26 — 2:0. Дюбе — 3, 27:12 — 2:1. Поляков — 1 (Короткий, Дишковский), 27:42 — 3:1. Кадейкин — 1 (бол., Дюбе, Дер-Аргучинцев), 37:35 — 3:2. Менелл — 1 (Поляков, Дишковский), 46:33 — 4:2. Плотников — 2 (п.в., Гримальди, Плешков), 57:36 — 5:2.

Вратари: Плешков — Дригер (54:43 — 57:36).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 29 (11+10+8) — 43 (14+13+16).

Судьи: Беляев, Сидоренко.

11 сентября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».