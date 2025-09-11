СКА обыграл «Трактор» и одержал первую победу в сезоне
СКА победил «Трактор» в домашнем матче FONBET чемпионата КХЛ — 5:2.
У питерской команды по 2 (1+1) очка набрали Матвей Короткий и Матвей Поляков, также по голу забили Марат Хайруллин, Бреннан Менелл и Сергей Плотников. У челябинцев заброшенными шайбами отметились Пьеррик Дюбе и Александр Кадейкин.
СКА одержал первую победу в сезоне. Команда из Санкт-Петербурга с 3 очками после трех матчей располагается на шестой позиции в турнирной таблице Западной конференции. «Трактор» набрал 4 балла в 4 играх и лидирует на «Востоке».
Следующий матч СКА проведет против «Лады», а «Трактор» сыграет с «Сочи». Обе встречи пройдут 14 сентября.
FONBET КХЛ
Регулярный чемпионат
СКА (Санкт-Петербург) — «Трактор» (Челябинск) — 5:2 (1:0, 2:2, 2:0)
Голы: Короткий — 1 (Дишковский), 13:52 — 1:0. Хайруллин — 1 (Филлипс, Зыков), 23:26 — 2:0. Дюбе — 3, 27:12 — 2:1. Поляков — 1 (Короткий, Дишковский), 27:42 — 3:1. Кадейкин — 1 (бол., Дюбе, Дер-Аргучинцев), 37:35 — 3:2. Менелл — 1 (Поляков, Дишковский), 46:33 — 4:2. Плотников — 2 (п.в., Гримальди, Плешков), 57:36 — 5:2.
Вратари: Плешков — Дригер (54:43 — 57:36).
Штраф: 4 — 6.
Броски: 29 (11+10+8) — 43 (14+13+16).
Судьи: Беляев, Сидоренко.
11 сентября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|49
|19
|105
|2
|Авангард
|68
|47
|21
|99
|3
|Ак Барс
|68
|43
|25
|94
|4
|Автомобилист
|68
|40
|28
|84
|5
|Салават Юлаев
|68
|36
|32
|78
|6
|Трактор
|68
|33
|35
|75
|7
|Нефтехимик
|68
|34
|34
|71
|8
|Сибирь
|68
|30
|38
|69
|9
|Амур
|68
|26
|42
|60
|10
|Барыс
|68
|21
|47
|54
|11
|Адмирал
|68
|20
|48
|52
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|68
|46
|22
|98
|2
|Динамо Мн
|68
|39
|29
|88
|3
|Северсталь
|68
|40
|28
|86
|4
|ЦСКА
|68
|38
|30
|84
|5
|СКА
|68
|37
|31
|81
|6
|Торпедо НН
|68
|37
|31
|81
|7
|Динамо М
|68
|38
|30
|81
|8
|Спартак
|68
|35
|33
|79
|9
|Шанхай Дрэгонс
|68
|21
|47
|54
|10
|Лада
|68
|20
|48
|47
|11
|Сочи
|68
|18
|50
|44
|Финал
|Счет в серии
|
Локомотив - Ак Барс
|4 - 2
|1/2 финала
|
Металлург Мг - Ак Барс
|1 - 4
|
Локомотив - Авангард
|4 - 3
|1/4 финала
|
Динамо Мн - Ак Барс
Динамо Мн - Ак Барс
0 - 4
|0 - 4
|
Металлург Мг - Торпедо
|4 - 1
|
Локомотив - Сал. Юлаев
Локомотив - Сал. Юлаев
4 - 0
|4 - 0
|
Авангард - ЦСКА
|4 - 1
|1/8 финала
|
Металлург Мг - Сибирь
|4 - 1
|
Динамо Мн - Динамо М
Динамо Мн - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Локомотив - Спартак
|4 - 1
|
Авангард - Нефтехимик
|4 - 1
|
Северсталь - Торпедо
|1 - 4
|
ЦСКА - СКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Трактор
|4 - 1
|
Автомобилист - Сал. Юлаев
|2 - 4
|21.05
|19:30
|Ак Барс – Локомотив
|2 : 3