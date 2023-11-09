СКА прервал 6-матчевую победную серию «Трактора»
СКА дома обыграл «Трактор» в овертайме матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:3.
У питерского клуба забивали Владимир Алистров, Эмиль Галимов, Степан Фальковский. У гостей шайбы забросили Антон Бурдасов и Семен Дер-Аргучинцев.
Победный гол в овертайме забил Сергей Толчинский.
СКА прервал 6-матчевую победную серию челябинцев.
Команда Романа Ротенберга набрала 28 очков в 27 матчах и занимает 8-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Трактор» с 35 очками после 29 игр — на 6-м месте «Востока».
КХЛ. Регулярный чемпионат
СКА (Санкт-Петербург) — «Трактор» (Челябинск) — 4:3 ОТ (1:1, 1:0, 1:2, 1:0)
Голы: Бурдасов — 8 (Кравцов, Николаев), 4:37 — 0:1. Алистров — 8, 12:50 — 1:1. Галимов — 1, 22:02 — 2:1. Дер-Аргучинцев — 10 (Кравцов), 45:00 — 2:2. Фальковский — 1 (мен., Поляков, Никишин), 51:29 — 3:2. Юртайкин — 4 (Шабанов, Антипин), 59:34 — 3:3. Толчинский — 7 (буллит), 64:59 — 4:3.
Вратари: Серебряков — Фукале.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 47 (14+15+15+3) — 33 (11+11+8+3).
Судьи: Кулаков, Лаврентьев.
9 ноября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец». 11896 зрителей.
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